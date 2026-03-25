NY株式24日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均46124.06（-84.41-0.18%） S＆P5006556.37（-24.63-0.37%） ナスダック21761.89（-184.87-0.84%） CME日経平均先物52515（大証終比：+275+0.52%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。序盤は中東情勢への不透明感が根強く、原油相場も反発していることから売り先行で始まった。ダウ平均は一時４３８ドル安まで下落していたが、