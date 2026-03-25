佐々木朗希（c）SANKEI ＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞ オープン戦最終登板のドジャースの佐々木朗希投手（24）は大乱調で合計2回を投げて66球、5失点、8四死球、2三振と、開幕に向けて不安の残る結果となった。 佐々木が露呈したのは「制球力」以上に、"再現性の問題"だった。 本人も「ブルペンでは制球できていた」と語る通り