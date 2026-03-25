3月22日の『新婚さんいらっしゃい！』は、発足70周年の茨城県東海村で行われた公開収録を放送。中学生時代は互いに最悪の印象だった、同級生カップルが登場！ 【TVer】70周年の茨城県東海村から公開収録！あの子とあの子が結ばれた!?中学の同級生カップル 「怖すぎ女子リーダー」と「シャイな男子」2人の出会いは15年以上前。中学3年生の時、クラスメイトになったふたり。妻は、いつも女子に囲まれるリー