W杯イヤー初の日本代表活動に合わせて、元広島総監督の今西和男氏（85）が教え子の森保一監督（57）にエールを送った。「初めて森保のプレーを見た時の印象は“速くない”“強くない”“うまくない”。日本代表の選手、監督になることは想像できなかったが、選手時代も指導者としてもひたむきに努力して成長してきた。W杯も森保らしくひたむきに戦ってほしい」。原点を忘れずにW杯に挑んでほしいとの思いを込めた。今西氏は広