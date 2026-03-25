柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）と52キロ級の出口ケリー（27、ともに日本生命）姉妹が24日、現役引退を同時に発表し、都内で会見を行った。クリスタは「目標の五輪金メダルを達成して、現役としての柔道人生に満足できた」と決断の理由を説明。パリ五輪では姉妹同時出場を果たし「2人で強くなってきた。金メダルよりも2人で五輪に出られたことがうれしい」と感謝した。長野県出身で、