◇ファーム公式戦楽天2―19日本ハム（2026年3月24日森林どり泉）楽天新加入の前田健が本拠地開幕となる31日のソフトバンク戦に先発することが正式に決まった。最後の実戦調整としてファーム・リーグの日本ハム戦に先発。2回1/3を6安打6失点で終え「いい結果が出るに越したことはないが、いろいろ調整していく方が大事。全球種いい感じで投げられている」と振り返った。