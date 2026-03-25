スノーボード女子アルペンの三木つばき（浜松いわた信用金庫）が24日、今季最終戦を終えて羽田空港に帰国した。W杯では通算4勝を挙げ、アルペン総合とパラレル大回転の種目別で2季連続の総合優勝を達成。それでも2月のミラノ・コルティナ五輪では6位に終わったシーズンを振り返り、「不完全燃焼なシーズンだったが、変わらず応援してくれる人の存在を感じられた。ここで勝つ、という試合で勝ちきれなかった。今後取り組みたい