「バーニーズニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」が、映画「トレインスポッティング（Trainspotting）」の公開30周年を記念した復刻版のTシャツを発売する。4月7日11時から、バーニーズニューヨーク銀座本店、六本木店、横浜店、神戸店、福岡店および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】Tシャツは、1990年代のイギリス・スコットランドを舞台にヘロイン中毒の若者たちの日常を描いたダニー・ボイル