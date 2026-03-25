巨人・阿部慎之助監督（47）が24日、大勢投手（26）とライデル・マルティネス投手（29）の開幕不在を覚悟した。ともにWBCに出場して前者は調整途上、後者は来日していない。昨季王者の阪神を本拠地に迎える27日からの開幕3連戦では「勝利の方程式」が日替わりの見通し。育成から支配下枠に昇格させたエルビス・ルシアーノ投手（26）を抑えに抜てきする可能性もある。日替わり勝利の方程式もやむを得ない。阿部監督は東京ドーム