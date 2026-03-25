2月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ女子で銅メダルを獲得した小野光希（22＝バートン）が24日、東京・渋谷109で行われた「はちみつきんかんのど飴」のPRイベントに登場した。26日の早大の卒業式を経て、4月から鉱業大手のINPEXに入社。学生時代より競技に専念できる環境があると明かし「人と違うルーティンが評価され今年のリザルトにつながっている。そういう自分の武器を生かしつつ難易度の高い技も練習