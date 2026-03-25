◇巨人巨人3年目の宇都宮が支配下選手に昇格し、背番号68に決定した。内外野を守れる万能性と俊足が武器。今春キャンプから1軍に同行してアピールに成功し「ここからがまたスタートだと思う」と決意した。目標とするのは同じ育成出身のソフトバンク・周東。23年育成ドラフト3位で四国IL・愛媛から入団した21歳は「緊迫した場面で確実に決められる盗塁を練習したい」と見据えた。