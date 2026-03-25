育成2年目のヤクルト・広沢が支配下契約と開幕1軍を勝ち取った。支配下契約が発表され神宮での全体練習に参加。背番号が「70」に変わった最速159キロ右腕は「うれしい半面、責任も感じる。チームを勝たせられるようなピッチングを」と闘志を燃やした。練習前に池山監督が「このメンバーで開幕戦を戦う」と訓示。3年目の鈴木叶や2年目の田中らフレッシュな顔ぶれが開幕1軍スタートとなった。