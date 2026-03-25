楽天正遊撃手・宗山の開幕1軍入りに黄信号がともった。本拠での全体練習に姿を見せず、仙台市内で取材に対応した石井一久GMが「明日メディカルチェックを受けて、箇所や全治が全部出ます」と説明した。20日の巨人とのオープン戦（東京ドーム）で、スライディングした際に負傷した。球団は具体的な部位を伏せた上で打撲と発表し、大事を取って21日の同戦から2日連続で試合前練習にも不参加だった。