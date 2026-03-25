■ステラファ 855円(+150円、+21.3％) ストップ高 ステラファーマ [東証Ｇ]がストップ高。引き続き前日23日に発表した中国における頭頸部癌を対象とした第1例目となるBNCT（ホウ素中性子捕捉療法）による治療開始を好感した買いが入ったことに加えて、24日はBNCT用医薬品「ボロファラン（10B）」について、血管肉腫を対象として、厚生労働省に製造販売承認事項の一部変更申請を行ったと発表しており、好材料視さ