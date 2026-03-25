■アイザワ証Ｇ 1,534円(+99円、+6.9％) アイザワ証券グループ [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。23日の取引終了後に、未定としていた26年3月期の期末配当予想を69円（普通配当34円、特別配当35円）にすると発表しており、好材料視された。年間配当予想は117円となり、前期に対しては21円の増配となる。 ■池田泉州ＨＤ 823円(+49円、+6.3％) 池田泉州ホールディングス [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。24