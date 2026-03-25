西武の19歳左腕・冨士が支配下選手登録され「最終的にはチームを代表する投手になりたい」と決意を新たにした。大宮東（埼玉）から24年育成ドラフト1位で入団して2年目。4月に地元・大宮で開催されるロッテ戦（大宮公園）で兄・隼斗との対戦を熱望し、「兄弟対決の可能性があるということが力になる」と意気込んだ。