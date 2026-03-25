おととい夜札幌市豊平区で女性が車にひき逃げされた事件で警察は車を運転していた55歳の男を逮捕しました。男は「怖くなって逃げた」と話しています。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、札幌市南区の団体職員岡崎智博容疑者55歳です。岡崎容疑者は、おととい午後9時15分すぎ、札幌市豊平区豊平8条8丁目の交差点を右折した際、横断歩道を渡っていた36歳の女性を乗用車ではねてけがをさせたにも関わらず、その場から立ち去った疑