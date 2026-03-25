日本野球機構（NPB）は24日、今季から運用する「NPBリプレーセンター」を報道公開した。18年にリクエスト制度が導入され、昨季までは各球場内でリプレー検証。都内のNPB事務局内に設置され、今季から判定の場となる新施設に迫った。（取材・構成＝神田佑）【Q】どんな施設？【A】モニター6台を設置し、地方試合を含む全球場の試合中継映像を視聴可能。1軍の審判員2人を配置し、遠隔でリプレー検証を担う。スロー再生や拡大