去年、東京で開催された聴覚に障がいのあるアスリートのための国際大会・「デフリンピック」で、メダルを獲得した3選手がきのう、札幌市長から特別表彰されました。札幌市の秋元市長から表彰を受けたのは、「デフリンピック」バドミントンで金メダルと銀メダルを獲得した森本悠生選手、卓球で銀メダルの木村亜美選手、水泳で銅メダルの川眞田結菜選手です。（バドミントン混合団体で金・男子ダブルスで銀森本悠生選手）「初