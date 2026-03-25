春G1シリーズの水曜企画は「G1追Q！探Q！」。担当記者が出走馬の陣営に「聞きたかった」質問をぶつけて本音に迫る。「第56回高松宮記念」は大阪本社の田村達人（33）が担当。23年の当レースをファストフォースで勝ち、G1初制覇を飾ったデビュー8年目の団野大成（25）は所属する斉藤崇厩舎の管理馬ヤマニンアルリフラで挑む。「師弟の絆」「厩舎ゆかりの血統」「復調の兆し」の3テーマで聞いた。【師弟の絆】所属厩舎のヤマニン