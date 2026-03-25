4月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。主題歌は、緑黄色社会の「章」（読み：しるし）に決定！「章」は、本作のために書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当。編曲にha-jを迎え制作された。大人になるほど、“自分以外の何か”のために生きてしまう。そんな日常の中で見失いかけた「自分の物語」を取り戻す一曲で、子供のように、心