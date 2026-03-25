15日に肺炎のために死去した大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さん（享年69）の葬儀が24日、千葉県内の斎場で営まれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）ら約300人が参列した。ライバルかつ親友だった元大関・琴風の中山浩一氏が弔辞を述べ、喪主で元歌手のみづえ夫人は涙ながらにあいさつ。「南海の黒豹（ひょう）」の愛称で人気を誇った昭和の名大関との最後の別れを惜しんだ。【あいさつ抜粋】親方はそれまでは自