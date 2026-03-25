DeNA・度会が2年ぶりに開幕1軍入りした。オープン戦は打率・316を残し「一年間、1軍の舞台で走り抜けるように最高の準備をして臨みたい」と力を込めた。相川監督から「（打率）3割5、6分ぐらい打ってほしい。それぐらいのポテンシャルはある」と期待されており「もっと打たないといけない」と誓った。また、上半身の違和感で別メニュー調整が続く筒香は依然として全体練習に不参加。開幕戦出場について指揮官は「明日（25