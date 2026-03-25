西武の渡辺が8年目で初の開幕投手に決まった。西口監督が27日からのロッテとの開幕3連戦（ZOZOマリン）について第1戦の渡辺、第2戦の武内、第3戦の平良まで一気に先発投手を公表し「1人最低13勝、3人で40〜45勝はしてくれるんじゃないでしょうか」と開幕トリオに期待した。渡辺はオープン戦3試合で防御率1・38の順調な仕上がり。「勢いをつけられる投球をしたい」と大役へ腕を撫した。