東関脇・霧島（29＝音羽山部屋）の12場所ぶりの大関復帰が25日午前、エディオンアリーナ大阪で開かれる日本相撲協会の夏場所（5月10日初日、両国国技館）番付編成会議と臨時理事会で正式に決まる。現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に落ちてからの大関返り咲きは魁傑、照ノ富士に次いで3人目。大関の誕生は昨年九州場所後の安青錦以来。夏場所は2横綱3大関となる。23年夏場所後以来となる2度目の大関昇