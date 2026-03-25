ヤマニンアルリフラは火曜朝、坂路を駆け上がった。斉藤崇師は「日曜にも時計（坂路4F55秒5〜1F11秒7）を出した。反応が良くなって順調」と上昇ムードを伝える。近況は後方からの競馬を強いられることが多くなっていたが、前走は中団から押し上げて3着。「少し遅れたぐらいで競馬ができた。2つぐらいメンバーは強くなるが頑張ってほしい」と語った。