将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負はきょう25日、大阪府高槻市の関西将棋会館で最終第7局がスタートする。シリーズ成績は5連覇を狙う藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）ともに3勝3敗。両者は24日に現地入りして最終決戦に備えた。対局は午前9時に開始。最終局のため、先後は振り駒で決まる。先に王手をかけながら連敗を喫し、気がつけば相星でのファイ