第6局は藤井聡太王将が永瀬拓矢九段に完勝して3勝3敗のタイに戻した。王将4期の谷川浩司十七世名人（63）が第6局を解説し、第7局を展望した。戦型は7番勝負4度目の角換わりになった。永瀬が後手ながら積極的に30手目△7五歩と桂頭の歩を突き出して仕掛けた。さらに△6五桂と跳ね出す。1日目昼食休憩前の48手目△4四歩（A図）までが事前の想定だったと明かした。永瀬としては43手目▲6六角と藤井に持ち駒を使わせたことはポイ