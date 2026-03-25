神奈川県庁（資料写真）スポーツを通じて人の交流を促し地域活性化や共生社会の実現につなげようと、神奈川県は２０２６年度、新たな補助金制度を創設する。市町村や企業、地域クラブなど複数の団体が連携して取り組むスポーツ事業が対象で、３月から支給団体の募集をスタートした。制度は「県スポーツによる地域活性化推進補助金」。（１）県内で実施する事業（２）地域活性化につながる新たな事業（３）県が運営する「かなが