Samsungの3つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」は正式に販売が終了しました。しかし、その後継モデルが2027年にも登場する可能性があると同時に、スライド式のスマホが開発されているとの噂も飛び交っています。 ↑Galaxy Z TriFoldは次世代モデルでさらなる普及を狙う？（画像提供／Samsung） 韓国Naverの著名なリーカーであるyeux1122氏によれば、Samsungは今後1〜2年以内に、Galaxy Z FoldおよびFlipシリーズの通常