櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』が、フジテレビ系にて4月20日より毎週月曜20時に放送されることが決まった。櫻井がフジテレビの番組にレギュラー出演するのは『VS嵐』以来およそ6年ぶり。さらに、単独初のフジテレビゴールデンレギュラー番組出演となる。【写真】櫻井翔、新感覚“一覧×トークバラエティー”『櫻井翔の一覧ファクトリー』スタート本番組は、各6人で構成されるアイドル俳優軍