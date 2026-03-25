中島健人が主演する4月28日スタートのドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）の主題歌を藤井フミヤが担当することが決定。また、追加キャストとして、嵐莉菜、石川恋、仲島有彩、泉澤祐希、どくさいスイッチ企画、ジョージアナ・ジェッテ、田中偉登、松金よね子、大島蓉子、街田しおんの出演が発表された。【写真】ドラマ『コンビニ兄弟』追加キャストをイッキ見本作は、北九州市・門司