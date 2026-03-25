◆ファーム・リーグ巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２４日、ファーム・リーグの西武戦（Ｇタウン）に先発し、４回４安打無失点と好投した。先発が予定されている３月３１日の中日とのカード初戦（バンテリンＤ）に向け、上々の仕上がりに「走者がいる状態で工夫して投げる機会になってよかった」。３回まで毎回走者を出したが、得点は許さな