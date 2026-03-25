◆オープン戦カブス―ヤンキース（２４日・米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）一昨年のサイ・ヤング賞投手ながら昨年、右肘のトミー・ジョン手術を受けたヤンキースのゲリット・コール投手（３５）が敵地のカブスとのオープン戦に先発。まだリハビリ登板の途中として、１回２／３、２６球を投げブレグマンにソロ本塁打を浴びた１安打１失点で交代した。約１年前にトミー・ジョン手術を受けたばかりもあって、米情報ネットの