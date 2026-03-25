緑黄色社会の新曲「章」(読み：しるし)が、日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』主題歌に決定した。『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、秋吉理香子による同名ミステリー小説『月夜行路』(講談社文庫)が原作。文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ(波瑠)と、仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子(麻生久美子)という、対照的な2