【ダンバートン（英国）２４日＝金川誉）】日本代表は２４日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、トレーニングを開始した。この日、右膝負傷の長期離脱から１年９か月ぶりの代表メンバー入りを果たしたＤＦ冨安健洋（２７＝アヤックス）が、２２日のフェイエノールト戦で負った負傷により、辞退することが発表に。またもけがに見舞われた冨安の離脱に、同世代のＭＦ堂安律は「ショック？そうで