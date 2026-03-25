セ・パ両リーグは２７日にシーズン開幕を迎える。２０２３年に阪神を日本一へ導き、２４年まで監督を務めた岡田彰布オーナー付顧問（６８）が、阪神と優勝を争うセ・リーグを分析。阪神のリーグ連覇が最有力とした上で、中日、ＤｅＮＡを強敵に挙げた。◇◇今年のセ・リーグは、どう見ても阪神の力が抜けとるやろう。巨人は岡本、ヤクルトも村上と４番がメジャーへ行って、相手チームの戦力が一番ない時やからな。リー