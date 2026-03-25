3走前に今回と同舞台のCBC賞を制しているインビンシブルパパ。米国遠征（BCターフスプリント6着）から帰国初戦となった前走のオーシャンSは15着に終わったが、伊藤大師は「1回使って馬体に張りが出たし、状態は上がっている」と上積みを強調する。今回は初めてブリンカーを装着。師は「テンのスピードは一番だと思う。自分の競馬に徹するだけ」と前走からの一変を期待している。