記事ポイント和歌山市が豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの地を巡るPR動画を公開お城インスタグラマーKAORI氏と歴史学者・平山優先生が市内の史跡を深掘り解説雑賀衆の激戦地や日本三大水攻め「太田城水攻め」跡など5つの歴史スポットを紹介 和歌山市が、豊臣秀吉・秀長兄弟にまつわる歴史観光資源をPRする動画を公開しています。戦国時代に秀吉・秀長兄弟や最強の鉄砲集団「雑賀衆」が駆け抜けた和歌山市には、当時の歴史を今に伝え