記事ポイントメディカ出版が2026年3月13日にランサムウェア攻撃を受けたことを公表顧客・取引先・従業員・採用応募者の個人情報の漏えいを確認受注・発送・問い合わせ窓口が現在も停止中 医師・看護師向けの出版教育事業を手がけるメディカ出版が、ランサムウェア被害による情報漏えいについてお詫びと報告を発表しています。2026年3月13日未明にシステム障害を検知し、外部専門機関の調査により第三者によるランサムウェア攻