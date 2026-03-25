ドバイ遠征を見送り、高松宮記念に目標を切り替えたウインカーネリアン。中間は主戦の三浦が付きっきりで調整しており、24日朝も騎乗して坂路1本（4F60秒6）を駆け上がった。「1週前にしっかりやって、状態がグンと上がってきた。今朝も元気過ぎるくらい。現段階としては申し分ない」と三浦。9歳を迎えても衰えは感じられず、スプリンターズSに続くG12勝目の期待がかかる。