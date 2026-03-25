セ・パ両リーグは２７日にシーズン開幕を迎える。２０２３年に阪神を日本一へ導き、２４年まで監督を務めた岡田彰布オーナー付顧問（６８）が、パ・リーグ６球団を分析した。◇◇パ・リーグは、２５年の日本一・ソフトバンク、去年は８３勝しながら４・５ゲーム差で優勝を逃した２位・日本ハムに、オリックスを加えた３チームが優勝を争うと思うな。俺は去年も日本ハムを推してたんやけどなあ。今年の春季キャンプ中