とんねるず木梨憲武（64）の初グルメ本「木梨憲武の食べる、遊ぶ、食べる！韓国ソウル」（小学館）が、25日に発売される。それを前に、同学年の俳優光石研（64）とスポニチ本紙の取材に応じた。冗談ばかりのトークを繰り広げながら、6月開幕のサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表に向けてエールを送った。同学年でデビュー時期も近い2人。木梨が24年ぶりに連続ドラマ主演を果たした2024年放送のフジテレビ系「春になっ