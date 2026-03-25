「ファーム・東地区、楽天２−１９日本ハム」（２４日、森林どりスタジアム泉）楽天の前田健太投手（３７）が３１日のソフトバンク戦で本拠地開幕投手を務めることが２４日、正式に決まった。「ホームで勝つことが僕的には一番うれしいですし、いいピッチングをファンの方に届けられるように今シーズン頑張っていきたい」と思いを語った。前田健はこの日、ファームの日本ハム戦（森林どり泉）で先発。本番前最後の調整登板は