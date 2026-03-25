エーティーマクフィの前走シルクロードS（8着）は、トップハンデタイの58・5キロが響いたか伸びきれず。2走前の京阪杯でルガルを差し切った切れ味はG1でも通用するはずだ。斉藤助手は「京阪杯は状態が凄く良かったが、前走はそこまでいっていなかった。今回は毛ヅヤがいいし、体の使い方も前回よりしっかり動けるようになってきている」と一変ムードを漂わせた。