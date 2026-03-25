ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が２４日、横浜スタジアムで取材に応じ、２０日のオープン戦・西武戦で負傷交代した筒香嘉智内野手（３４）の開幕メンバー入りについて、２５日に最終決断することを明らかにした。「明日、登録なので、そこまで考えようかなと思います」と説明した。この日、筒香は全体練習には参加せず、バックヤードで軽めに打撃練習を行うなど体の動きをチェック。指揮官は「『行けます』って絶対言うと思う
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