オーシャンS2着レイピアは角馬場で脚を慣らしてからB（ダート）コースへ。中竹師は「充実していて何もかもいい。落ち着いているし、体の張りも出ている」と笑顔。まだ4歳馬ながら、JRA10場のうち7場を経験している。「ばか正直に走ってしまうところもあったが、今は前半リラックスして、人の指示に従えるようになってきた。中京も左回りも問題ない」と磨き上げた自在性に信頼を置いた。