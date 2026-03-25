昨年のオーシャンS（7着）以来、2度目の芝6F戦出走のレッドモンレーヴ。蛯名正師は「前走（東京新聞杯8着）、いい形で来たけど最後は止まった。体つきもスプリンターっぽくなってきたので」と参戦理由を説明する。23年京王杯SCを最後に勝利からは遠ざかっているが、その間も上がり3F最速は7回と非凡な末脚は健在。「新しい面が出てくれれば」と指揮官。距離短縮で激走なるか。