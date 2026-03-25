「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）３試合が行われ１回戦最後の試合に登場した大阪桐蔭は、川本晴大投手（２年）がセンバツでは同校の２年生初となる完封を果たし、同校のセンバツ最多タイとなる１４奪三振という衝撃の快投を披露した。２回戦では中京大中京が帝京に競り勝ち、史上最多の選抜大会勝利数を６０とした。八戸学院光星は滋賀学園とのシーソーゲームを５−４で制した。１回戦