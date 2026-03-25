【サンパウロ共同】ブラジル最高裁は24日、クーデター計画などの罪で禁錮27年3月の判決を受け、収監されたボルソナロ前大統領（71）を自宅軟禁とする措置を認めた。地元メディアが報じた。健康状態の悪化が理由。自宅軟禁は90日間で、継続するかどうかは最高裁が検討する。前大統領は肺炎を患って13日から首都ブラジリアの病院に入院しており、退院後に自宅に戻る。前大統領は自宅軟禁下にあった昨年11月、行動監視のため足